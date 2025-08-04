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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 Ağustos ödeme temettü takvimi: Bu ay kaç firma, hisse başına kaç TL temettü verecek, ödemeler ne zaman hesaba yatacak?

        Ağustos temettü takvimi işliyor: Ağustos ayında kaç firma, kaç TL temettü verecek?

        Ağustos 2025 itibarıyla Borsa İstanbul'da temettü heyecanı yeniden yatırımcıların radarında. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, elde ettikleri net kâr doğrultusunda temettü dağıtma kararı aldı. Söz konusu temettü ödemeleri, özellikle pasif gelir hedefleyen ve uzun vadeli portföy stratejisi benimseyen yatırımcılar için dikkat çekici bir gelişme. Peki, Ağustos ayında hangi şirket ne kadar temettü ödeyecek? İşte detaylı temettü takvimi ve dağıtım tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 16:13 Güncelleme: 04.08.2025 - 16:13
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        2025 Ağustos ayında Borsa İstanbul’da temettü ödemeleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Bu dönemde 10 şirket, yılın belirli periyotlarında elde ettikleri kârı yatırımcılarıyla paylaşmak üzere nakit temettü dağıtımı yapacak. Özellikle uzun vadeli yatırım stratejisi izleyen ve düzenli gelir elde etmeyi amaçlayan bireysel yatırımcılar için bu ödemeler önemli bir fırsat sunuyor. Ağustos ayına ilişkin temettü dağıtım takvimi ve şirket bazlı güncel bilgiler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

        2

        2025 AĞUSTOS TEMETTÜ TAKVİMİ

        Şirket adı: Enerya Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ENERY

        Temettü tutarı: 0,0094 TL

        Tarihi: 11.08.2025

        Şirket adı: Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.

        BIST kodu: SUWEN

        Temettü tutarı: 0,1063 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        3

        Şirket adı: Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.

        BIST kodu: TBORG

        Temettü tutarı: 6,7901 TL

        Tarihi: 12.08.2025

        Şirket adı: Ldr Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.08.2025

        4

        Şirket adı: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DURKN

        Temettü tutarı: 0,0278 TL

        Tarihi: 14.08.2025

        Şirket adı: Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

        BIST kodu: EFORC

        Temettü tutarı: 0,1171 TL

        Tarihi: 15.08.2025

        5

        Şirket adı: Astor Enerji A.Ş.

        BIST kodu: ASTOR

        Temettü tutarı: 1,2853 TL

        Tarihi: 18.08.2025

        Şirket adı: Ayen Enerji A.Ş.

        BIST kodu: AYEN

        Temettü tutarı: 0,2119 TL

        Tarihi: 21.08.2025

        6

        Şirket adı: Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.

        BIST kodu: MTRKS

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 27.08.2025

        Şirket adı: Türkiye Sigorta A.Ş.

        BIST kodu: TURSG

        Temettü tutarı: 0,1700 TL

        Tarihi: 28.08.2025

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