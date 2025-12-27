Habertürk
        2025'e damga vuran 10 arkeolojik buluntu

        Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojide yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda proje kapsamında ortaya çıkarılan 2025 yılının en dikkat çekici 10 buluntusunu paylaştı...

        Giriş: 27.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:54
        2025'e damga vuran 10 arkeolojik buluntu
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılı boyunca kültür, sanat ve turizm alanında hayata geçirdiği projelerle Türkiye’nin kültürel mirasını koruyan, görünür kılan ve toplumla buluşturan kapsamlı bir vizyon ortaya koydu. Müzelerden kazı alanlarına, arkeolojik keşiflerden sergi projelerine uzanan çalışmalar, yılı kültürel üretim açısından iz bırakan bir döneme dönüştürdü.

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında sadece çalışmadık; kalıcı izler bıraktık. Müzelerimizden kazı alanlarımıza kadar uzanan geniş bir alanda, kültürel mirasımızı koruyan, görünür kılan ve toplumla buluşturan bir anlayışla hareket ettik. Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojide yeni bir dönemin kapılarını araladık” dedi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Geleceğe Miras projesi kapsamında ortaya çıkarılan 2025 yılının en dikkat çekici 10 buluntusunu paylaştı.

        2025 yılı, Türkiye genelindeki müzeler ve örenyerlerinde ziyaretçi deneyimini güçlendiren, kültüreli mirası görünür kılan bir yıl oldu. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, sergileme anlayışından mekansal düzenlemelere, dijital anlatım araçlarından bilgilendirme sistemlerine kadar birçok alanda yenilikçi uygulamalar hayata geçirildi.

        Ziyaretçilerin kültürel mirasla daha güçlü bir bağ kurmasını olanak sağlayan bu adımlar, müzeleri yalnızca sergi mekanı olmaktan çıkararak yaşayan kültür alanlarına dönüştürdü.

        2025 KAZILARINDA ÖNE ÇIKAN EN DİKKAT ÇEKİCİ 10 BULUNTU

        Geleceğe Miras Projesi kapsamında, farklı dönemlere ve medeniyetlere ışık tutan çok sayıda önemli eser gün yüzüne çıkarıldı. 2025’te öne çıkan 10 buluntusu ise şöyle:

        Amastris (Bartın): Yunan mitolojisinin ender örneklerinden biri olan gülümseyen Medusa figürü gün yüzüne çıkarıldı.

        Tavşanlı Höyük (Kütahya): 4.500 yıllık Tunç Çağı idolleri Batı Anadolu’nun erken yerleşim tarihine ışık tuttu.

        Efes (İzmir): Üzerinde Mısır tanrısı Serapis kabartması bulunan pişmiş toprak tütsü kabı bulundu.

        Troya (Çanakkale): 4.500 yıllık altın halkalı broş ve nadir bir yeşim taşı keşfedildi.

        Topraktepe / Eirenopolis (Karaman): Üzerinde yazıt ve Hz. İsa tasviri bulunan 1.300 yıllık ekmek, erken Hristiyanlık dönemine dair benzersiz bir buluntu sundu.

        Kibyra (Burdur): Roma İmparatoru Hadrianus’un 2,20 metrelik zırhlı mermer heykeli ortaya çıkarıldı.

        Datça Batığı (Muğla): 17. yüzyıl Osmanlı batığında silahlar, Çin porselenleri ve günlük yaşam eşyaları bulundu.

        Amos (Muğla): Yeni Asur Dönemi’ne ait, tanrıça İştar betimli gümüş kolye keşfedildi.

        Taş Tepeler (Şanlıurfa): Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e ait insan yüzlü dikilitaşlar, heykeller ve ritüel bulgular elde edildi.

        Kevenli Kalesi (Van): Urartu dönemine ait çivi yazılı 76 pithos (küp) gün yüzüne çıkarıldı.

        Hakkari'nin bir ilçesinde dondurucu soğuk, diğerinde bahar havası

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Şemdinli ilçesinin Konur köyünde bahar havası yaşanıyor.

        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
        #Mehmet Nuri Ersoy
