2025 Grammy adayları açıklandı

Amerikan müzik endüstrisinde büyük öneme sahip Grammy Ödülleri'nin adayları belli oldu.

Ünlü şarkıcı Beyonce, country albümü Cowboy Carter ile yılın albümü, şarkısı ve kaydı dahil olmak üzere toplam 11 adaylık aldı.

Beyonce

Post Malone da I Had Some Help şarkısıyla country kategorilerinde aday gösterildi.

Post Malone

İlk adaylıklarını alan yeni isimler Sabrina Carpenter ve Chappell Roan da bulunuyor. Billie Eilish ise yılın albümü dahil olmak üzere 7 dalda aday gösterildi.

Yılın en etkili sanatçılarından Taylor Swift de 6 ödül için yarışacak.

REKLAM 2 Şubat 2025'te Los Angeles'ta düzenlenecek 67. Grammy Ödülleri adaylıklarından bazıları şöyle: YILIN ALBÜMÜ André 3000 - “New Blue Sun” Beyoncé - “Cowboy Carter” Billie Eilish - “Hit Me Hard and Soft” Chappell Roan - “The Rise and Fall of a Midwest Princess” Charli XCX -“Brat” Jacob Collier - “Djesse Vol. 4” Sabrina Carpenter - “Short n’ Sweet” Taylor Swift - “The Tortured Poets Department” Charli XCX YILIN KAYDI The Beatles - “Now and Then” Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish - “Birds of a Feather” Chappell Roan - “Good Luck, Babe!” Charli XCX - “360” Kendrick Lamar - “Not Like Us” Sabrina Carpenter - “Espresso” Taylor Swift Featuring Post Malone - “Fortnight” Billie Eilish YILIN ŞARKISI Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)” Billie Eilish -“Birds of a Feather” Lady Gaga & Bruno Mars - “Die With a Smile” Taylor Swift - “Fortnight” [ft. Post Malone] Chappell Roan - “Good Luck, Babe!” Kendrick Lamar - “Not Like Us” Sabrina Carpenter -“Please Please Please”

Beyoncé - “Texas Hold ‘Em” REKLAM EN İYİ YENİ ŞARKICI Benson Boone Sabrina Carpenter Doechii Khruangbin RAYE Chappell Roan Shaboozey Teddy Swims EN İYİ SOLO POP PERFORMANSI Beyoncé - “Bodyguard” Sabrina Carpenter -“Espresso” Charli XCX - “Apple” Billie Eilish -“Birds of a Feather” Chappell Roan -“Good Luck, Babe!” Sabrina Carpenter EN İYİ İKİLİ/GRUP PERFORMANSI Gracie Abrams ft. Taylor - “Us” Beyoncé Featuring Post Malone - “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish - “Guess” Ariana Grande, Brandy & Monica - “The Boy Is Mine” Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile” EN İYİ RAP ALBÜMÜ Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1” Doechii - “Alligator Bites Never Heal” Eminem - “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” Future & Metro Boomin - “We Don’t Trust You” J. Cole - “Might Delete Later” REKLAM EN İYİ RAP PERFORMANSI Cardi B - “Enough (Miami)” Common & Pete Rock Featuring Posdnuos - “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima” Eminem - “Houdini” Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar - “Like That” Glorilla - “Yeah Glo!” Kendrick Lamar - “Not Like Us” EN İYİ COUNTRY ALBÜMÜ Beyoncé - “Cowboy Carter” Post Malone -“F-1 Trillion” Kacey Musgraves -“Deeper Well” Chris Stapleton - “Higher” Lainey Wilson - “Whirlwind” EN İYİ SOLO COUNTRY PERFORMANSI Beyoncé - “16 Carriages” Chris Stapleton - “It Takes a Woman” Jelly Roll -“I Am Not Okay”Kacey Musgraves - “The Architect”

Shaboozey - “A Bar Song (Tipsy)” EN İYİ ROCK ALBÜMÜ The Black Crowes - “Happiness Bastards” Fontaines D.C. -“Romance” Green Day -“Saviors” Idles -“TANGK” Pearl Jam - “Dark Matter” The Rolling Stones - “Hackney Diamonds” Jack White - “No Name” REKLAM EN İYİ ROCK PERFORMANSI The Beatles - “Now and Then” The Black Keys - “Beautiful People (Stay High)” Green Day - “The American Dream Is Killing Me” Idles - “Gift Horse” Pearl Jam - “Dark Matter”