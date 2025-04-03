2025'in ilk 3 ayında vefat eden ünlüler

SEZAİ ALTEKİN (31 Ocak 2025)



İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından, 'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Altekin, 'Barni Moloztaş' ile 'Şirin Baba' gibi çizgi film karakterlerini seslendirmişti.