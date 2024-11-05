MEB açıkladı: 2025 LGS ne zaman yapılacak?
Her sene milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavının 2025 yılında ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 LGS sınav tarihi...
Her sene milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen LGS sınavı bu sene 2 Haziran'da yapılmıştı. Gelecek sene sınava girecek öğrenciler, 2025 yılında LGS'nin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Konu hakkında açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, 2025 LGS ne zaman?
2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
SORULAR 8. SINIF DERS KİTAPLARINA GÖRE HAZIRLANACAK
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.