2025 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ başvuru ve sonuç açıklanma tarihi nedir?
ÖSYM tarafından yapılan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 tarihleri netleşti. 81 ilde aynı anda gerçekleştirilen ve binlerce kişinin katıldığı MSÜ sınavı Şubat ayında yapılacak. İşte, MSÜ 2025 sınav, başvuru ve sonuç tarihi...
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini paylaşmasıyla Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihleri de belli oldu. 2024 yılında 736 bin 894 adayın başvurduğu MSÜ'ye her sene binlerce öğrenci giriyor. Peki, 2025 ÖSYM takvimine göre MSÜ sınavı ne zaman? İşte, detaylar...
2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 yılında Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
2025 MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
2025 MSÜ sınav başvuruları 2 Ocak ile 27 Ocak 2025 tarihinde alınacak. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025'te alınacak.