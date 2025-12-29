Habertürk
        Haberler Spor Futbol 2025'te değeri en çok artan oyuncular; Arda Güler 7. sırada - Futbol Haberleri

        2025'te değeri en çok artan oyuncular; Arda Güler 7. sırada

        2025 yılında birçok yıldız futbolcunun piyasa değerinde artış görüldü. Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 45 milyon Euro arttı. İşte detaylar...

        Giriş: 29.12.2025 - 11:27 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:27
        1

        2025 futbol sezonu kulüp başarılarının yanı sıra bireysel yükselişlere de sahne oldu. Bu yıl piyasa değerini en fazla artıran futbolcu Michael Olise oldu.

        2

        Listede Real Madrid’den iki oyuncu dikkat çekerken, milli futbolcumuz Arda Güler 2025 yılı boyunca sergilediği performansın karşılığını alarak 7. sıraya yerleşti.

        İşte 2025 yılında en çok değer kazananlar:

        3

        Alexander Isak - Liverpool - 45 milyon Euro

        4

        Ekıtıke - Liverpool - 45 milyon Euro

        5

        Nıco Paz - Real Madrid - 45 milyon Euro

        6

        Arda Güler - Real Madrid - 45 milyon Euro

        7

        Joao Neves - PSG - 50 milyon Euro

        8

        Doue - PSG - 59 milyon Euro

        9

        Huıjsen - Real Madrid - 52 milyon Euro

        10

        Vitinha - PSG - 55 milyon Euro

        11

        Woltemade - Newcastle United - 62,5 milyon Euro

        12

        Michael Olise - Bayern Münih - 65 milyon Euro

