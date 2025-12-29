2025'te değeri en çok artan oyuncular; Arda Güler 7. sırada
2025 yılında birçok yıldız futbolcunun piyasa değerinde artış görüldü. Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler'in piyasa değeri 45 milyon Euro arttı. İşte detaylar...
2025 futbol sezonu kulüp başarılarının yanı sıra bireysel yükselişlere de sahne oldu. Bu yıl piyasa değerini en fazla artıran futbolcu Michael Olise oldu.
Listede Real Madrid’den iki oyuncu dikkat çekerken, milli futbolcumuz Arda Güler 2025 yılı boyunca sergilediği performansın karşılığını alarak 7. sıraya yerleşti.
İşte 2025 yılında en çok değer kazananlar:
Alexander Isak - Liverpool - 45 milyon Euro
Ekıtıke - Liverpool - 45 milyon Euro
Nıco Paz - Real Madrid - 45 milyon Euro
Arda Güler - Real Madrid - 45 milyon Euro
Joao Neves - PSG - 50 milyon Euro
Doue - PSG - 59 milyon Euro
Huıjsen - Real Madrid - 52 milyon Euro