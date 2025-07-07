2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz günü 70 bine yakın adayın katılımıyla tamamlandı. Sınava girenlere, 80 soru soruldu ve 180 dakika verildi. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylara 30 dakika ilave süre tanındı. Sınav heyecanını atlatan adaylar sınav sonuçları için beklemeye başladı. Peki, 2025-YDS/İngilizce sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
ÖSYM, 5 Temmuz Cumartesi günü 2025-YDS/İngilizce sınavını gerçekleştirdi. 68 bin 666 adayın başvurduğu sınavda adaylara 80 soru soruldu ve cevaplama süresi olarak 180 dakika verildi. Şimdi ise sınavı atlatan adayların gözleri sonuç tarihi için ÖSYM'ye döndü. Peki, 2025-YDS/İngilizce sınav sonuçların ne zaman açıklanacak? İşte, YDS sonuç tarihi...
ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI
YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Ancak ÖSYM sonuçların ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor.