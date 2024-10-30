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        Haberler Gündem Politika '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de | Son dakika haberleri

        '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de

        2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 00:51 Güncelleme: 30.10.2024 - 00:51
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı
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