YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için gözler ÖSYM'ye döndü. 113 bin 667 adayın girdiği sınavda adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
YÖKDİL/1 sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM üzerinden ilan edilecek sonuçlar sonrası, Haziran ayında YÖKDİL/2 için başvurular başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sayfası sorgulama ekranı...
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025
(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi
24.05.2025
Sonuç Tarihi:
24.05.2025
(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi:
25.05.2025
Sonuç Tarihi:
25.05.2025
(e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025
Sınav Tarihi:
31.05.2025
Sonuç Tarihi:
31.05.2025