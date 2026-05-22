        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI 2026: Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı detayları açıklandı mı? Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ne zaman?

        2026 yılında kamuya girmek isteyen binlerce adayın gündeminde yer alan Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı ile ilgili son gelişmeler netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı tarafından duyurulan dev alım için gözler başvuru takvimine çevrilirken, kadro dağılımı da büyük ölçüde belli oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 17:39 Güncelleme:
        2026’da kamu personeli olmak isteyen adayların yakından takip ettiği Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu büyük istihdam hamlesi sonrası gözler başvuru tarihine çevrilirken, alınacak kadroların dağılımı da netlik kazanmaya başladı. İşte sürece dair öne çıkan ayrıntılar…

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre alımların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

        Ancak şu an için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adaylar, yayımlanacak resmi ilan ve başvuru takvimini yakından takip ediyor.

        Öte yandan kulislerde başvuruların yıl içerisinde ilanla birlikte başlamasının beklendiği konuşulsa da, net tarih ve başvuru süreci yalnızca Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinlik kazanacak.

        ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

        Zabıt Kâtibi: 5.259 kişi

        İnfaz ve Koruma Memuru (İKM): 4.508 kişi

        Destek Personeli: 1.300 kişi

        Mübaşir: 1.041 kişi

        İcra Kâtibi: 900 kişi

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 524 kişi

        Psikolog: 410 kişi

        Teknisyen: 322 kişi

        Büro Personeli: 316 kişi

        Hemşire: 286 kişi

        Sosyal Çalışmacı: 90 kişi

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
