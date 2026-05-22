ADALET BAKANLIĞI 15 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin personel alımının 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre alımların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ancak şu an için başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu nedenle adaylar, yayımlanacak resmi ilan ve başvuru takvimini yakından takip ediyor.

Öte yandan kulislerde başvuruların yıl içerisinde ilanla birlikte başlamasının beklendiği konuşulsa da, net tarih ve başvuru süreci yalnızca Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla kesinlik kazanacak.