        2026 ALES sınav tarihi: ÖSYM takvimi ile ALES 1,2,3 sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, ALES sınavına kimler girebilir?

        2026 ALES başvuru tarihleri: ALES 1,2,3 sınavları ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?

        Her yıl üç oturum halinde gerçekleşen ALES sınavının 2026 takvimi araştırılıyor. Yüksek lisans, doktora programlarına başvurmak veya akademik kadrolara yerleşmek isteyen adaylar, ALES başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte ALES tarihleri belli oldu. Peki, 2026 ALES 1,2,3 başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvuru yapabilir? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 04.02.2026 - 10:46 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:46
        1

        2026 yılının Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) araştırmaları hız kazandı. Her yıl üç oturum halinde yapılan sınavlar arasından, adayın aldığı en yüksek puan geçerli olacak. Adayların sayısal, sözel yeteneklerini ölçmek ve analitik düşünme becerilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen sınavın başvuru tarihleri, ÖSYM 2026 sınav takvimi ile belli oldu. Bu kapsamda “2026 ALES 1,2,3 sınav ve başvuru tarihleri ne zaman, ALES sınavına kimler girebilir?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ İLE ALES SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU

        ÖSYM 2026 yılının sınav takvimini yayınlamasının ardından ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak ya da akademik kadrolara atanmak isteyen adaylar başvurularını yapacak.

        3

        ALES/1 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ÖSYM sınav takvimine göre 2026 ALES/1 sınavı 10 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Başvurular 25 Mart- 2 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

        4

        ALES/2 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 ALES/2 sınavı 26 Temmuz Pazar gününde yapılacak. Başvuru süreci 10 Haziran – 18 Haziran 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

        5

        ALES/3 SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES/3 sınavı 29 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek. Başvuru tarihleri 7 Ekim –15 Ekim 2026 olarak açıklandı.

        6

        ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Lisans eğitimine devam eden son sınıf öğrencileri ile üniversitelerin lisans programlarından mezun olan tüm adaylar ALES sınavına girebilir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan bireyler ise, denklik işlemlerini tamamladıktan sonra sınava başvuru yapabilir. ALES için herhangi bir yaş şartı bulunmamakta ve sınav, akademik kariyer yapmak isteyen tüm adaylar için uygulanmakta.

        7

        ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        ALES geç başvuru tarihleri 2026 yılı için şu şekilde:

        ALES/1 : 9 Nisan 2026

        ALES/2 : 25 Haziran 2026

        ALES/3 : 21 Ekim 2026

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
