ALES SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Lisans eğitimine devam eden son sınıf öğrencileri ile üniversitelerin lisans programlarından mezun olan tüm adaylar ALES sınavına girebilir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan bireyler ise, denklik işlemlerini tamamladıktan sonra sınava başvuru yapabilir. ALES için herhangi bir yaş şartı bulunmamakta ve sınav, akademik kariyer yapmak isteyen tüm adaylar için uygulanmakta.