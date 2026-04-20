Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

        Her yıl milyonlarca insanın annelerine sevgilerini göstermek için özel sürprizler ve hediyeler hazırladığı Anneler Günü, en çok merak edilen günler arasında yer alıyor. Bu özel günle ilgili en çok araştırılan konuların başında ise Anneler Günü'nün ne zaman kutlandığı ve hangi güne denk geldiği sorusu geliyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hem ülkemizde hem de dünyada her yıl düzenli olarak kutlanan Anneler Günü, anneler ve çocukları için özel bir gün olma özelliği taşıyor. Bu yıl Anneler Günü’nün ne zamana denk geldiği sorusu ise gündemdeki yerini koruyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Anneler Günü, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Tarihi her yıl değişen bu özel gün, sabit bir güne bağlı olmadığı için farklı tarihlere denk gelebiliyor. 2026 yılında ise Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

        3

        ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

        Günümüzdeki resmi Anneler Günü kutlamalarının temeli, ABD’li öğretmen Anna Jarvis’e dayanmaktadır. 1905’te annesini kaybeden Jarvis, onun anısını yaşatmak amacıyla 1908 yılında 407 çocuk ve annenin katıldığı ilk anma etkinliğini düzenledi. Çabaları sonuç verdi ve 1914’te Anneler Günü resmiyet kazanarak mayıs ayının ikinci pazarı olarak ilan edildi. Ancak Jarvis, zamanla günün ticarileşmesine karşı çıkmış ve buna karşı hukuk mücadelesi verse de bunu engelleyememiştir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
