2026 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hangi güne denk geliyor?
Her yıl milyonlarca insanın annelerine sevgilerini göstermek için özel sürprizler ve hediyeler hazırladığı Anneler Günü, en çok merak edilen günler arasında yer alıyor. Bu özel günle ilgili en çok araştırılan konuların başında ise Anneler Günü'nün ne zaman kutlandığı ve hangi güne denk geldiği sorusu geliyor. Peki Anneler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Ayrıntılar haberimizde.
ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Anneler Günü, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Tarihi her yıl değişen bu özel gün, sabit bir güne bağlı olmadığı için farklı tarihlere denk gelebiliyor. 2026 yılında ise Anneler Günü, 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Günümüzdeki resmi Anneler Günü kutlamalarının temeli, ABD’li öğretmen Anna Jarvis’e dayanmaktadır. 1905’te annesini kaybeden Jarvis, onun anısını yaşatmak amacıyla 1908 yılında 407 çocuk ve annenin katıldığı ilk anma etkinliğini düzenledi. Çabaları sonuç verdi ve 1914’te Anneler Günü resmiyet kazanarak mayıs ayının ikinci pazarı olarak ilan edildi. Ancak Jarvis, zamanla günün ticarileşmesine karşı çıkmış ve buna karşı hukuk mücadelesi verse de bunu engelleyememiştir.