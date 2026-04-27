2026 AÖF SINAV TAKVİMİ: 2026 AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı Bahar Dönemi'nin sonuna yaklaşılırken, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci için final sınavı heyecanı başladı. AÖF öğrencilerinin gündeminde ise sınav tarihleri yer alıyor. Peki 2026 AÖF Bahar Dönemi final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ayrıntılar haberimizde.
2026 AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı bahar dönemi final sınavlarının 9-10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılması planlanmaktadır. Sınavlar, hafta sonuna denk gelen Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere farklı oturumlar halinde uygulanacaktır.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav giriş belgeleri (sınav yerleri), genellikle sınavdan yaklaşık 7–10 gün önce Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılır.
2025-2026 bahar dönemi final sınavları 9–10 Mayıs 2026’da yapılacağı için, giriş belgelerinin genellikle Nisan sonu – Mayıs’ın ilk günleri (yaklaşık 1–3 Mayıs 2026 civarı) sistemde yayınlanması beklenmektedir.