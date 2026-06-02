2026 AŞURE GÜNÜ: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
İslam dünyasında büyük anlam taşıyan Muharrem ayı yaklaşıyor. 2026'da Aşure Günü hangi gün kutlanacak, ibadet ve paylaşımın simgesi olan bu özel gün ne zaman? Tüm detaylar ve takvim bilgileri haberimizde…
Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:32 Güncelleme:
1
İslam alemi için derin manevi anlamlar taşıyan Muharrem ayı yaklaşıyor. 2026 yılında Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geldiği merak konusu olurken, paylaşma ve bereketin simgesi olan bu özel günün detayları da araştırılıyor. İşte takvim bilgileri ve merak edilen tüm ayrıntılar…
2
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 yılında Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe gününe rastlıyor. Bu nedenle Aşure Günü, 2026’da 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek.
3
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 yılında Muharrem ayı, 16 Haziran Salı günü başlayacak. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, İslam dünyasında manevi açıdan önemli bir dönemin başlangıcı olarak kabul ediliyor.