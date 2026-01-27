Habertürk
Habertürk
        2026 BAFTA adayları açıklandı

        2026 BAFTA adayları açıklandı

        İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin bu yılki adayları açıklandı. Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another toplam 14 adaylık elde ederek listenin zirvesine yerleşti

        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:39
        BAFTA adayları açıklandı
        İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) tarafından verilen BAFTA Film Ödülleri'nin adayları açıklandı. Bu yıl adaylık listesine, Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another ile Ryan Coogler’ın yönettiği Sinners damga vurdu.

        One Battle After Another toplam 14 adaylık elde ederek listenin zirvesine yerleşti. Film, bu sonuçla BAFTA tarihinde Gandhi ile kırılan 16 adaylık rekoruna iki adım kala dururken, All Quiet on the Western Front, Atonement, The King's Speech ve Crouching Tiger, Hidden Dragon ile aynı seviyeye ulaştı.

        Sinners
        Sinners

        Ryan Coogler'ın tarihi korku filmi Sinners ise 13 adaylıkla dikkat çekti. Film, BAFTA tarihinde siyahi bir yönetmenin imza attığı yapımlar arasında en fazla adaylık alan film oldu. Yapım ayrıca Chase Infiniti'ye en iyi kadın oyuncu dalında adaylık kazandırırken, Coogler ve başrol oyuncusu Michael B. Jordan kariyerlerinde ilk kez BAFTA'ya aday gösterildi.

        Marty Supreme
        Marty Supreme
        Adaylık sayısında Hamnet ve Marty Supreme 11'er adaylıkla öne çıkan diğer yapımlar oldu. Marty Supreme ile Timothée Chalamet, üst üste ikinci kez BAFTA'da en iyi erkek oyuncu kategorisinde yarışırken, Hamnet filminin yönetmeni Chloé Zhao, bu yıl en iyi yönetmen dalında aday gösterilen tek kadın yönetmen oldu. Zhao ayrıca BAFTA tarihinde bir kadın yönetmenin imza attığı en fazla adaylık alan film rekorunu da kırdı.

        Hamnet
        Hamnet

        En iyi film kategorisinde One Battle After Another, Sinners, Hamnet ve Marty Supreme'in yanı sıra Sentimental Value da yer aldı. Sentimental Value ile Stellan Skarsgård, 74 yaşında ilk BAFTA adaylığını elde etti.

        Sentimental Value
        Sentimental Value

        Öte yandan Hamnet filminden Paul Mescal ve Emily Watson, Sinners filminden Wunmi Mosaku ve The Ballad of Wallis Island filminden Carey Mulligan gibi isimler de oyunculuk kategorilerinde adaylık elde etti.

        Adaylıklar arasında bazı sürpriz dışarıda kalanlar da oldu. Frankenstein sekiz adaylık almasına rağmen en iyi film ve en iyi yönetmen kategorilerinde yer bulamazken, Wicked For Good yalnızca kostüm tasarımı ile saç ve makyaj dallarında aday gösterildi.

        Frankenstein
        Frankenstein

        BAFTA Film Ödülleri, 22 Şubat'ta Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu Alan Cumming üstlenecek.

        EN İYİ FİLM

        “Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
        “Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
        “One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson
        “Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
        “Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

        EN İYİ YÖNETMEN

        “Bugonia” Yorgos Lanthimos
        “Hamnet” Chloé Zhao
        “Marty Supreme” Josh Safdie
        “One Battle After Another” Paul Thomas Anderson
        “Sentimental Value” Joachim Trier
        “Sinners” Ryan Coogler

        EN İYİ KADIN OYUNCU

        Jessie Buckley “Hamnet”
        Rose Byrne “If I Had Legs I’d Kick You”
        Kate Hudson “Song Sung Blue”
        Chase Infiniti “One Battle After Another”
        Renate Reinsve “Sentimental Value”
        Emma Stone “Bugonia”

        EN İYİ ERKEK OYUNCU

        Robert Aramayo “I Swear”
        Timothée Chalamet “Marty Supreme”
        Leonardo DiCaprio “One Battle After Another”
        Ethan Hawke “Blue Moon”
        Michael B Jordan “Sinners”
        Jesse Plemons “Bugonia”

        EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

        Odessa A’zion “Marty Supreme”
        Inga Ibsdotter Lilleaas “Sentimental Value”
        Wunmi Mosaku “Sinners”
        Carey Mulligan “The Ballad of Wallis Island”
        Teyana Taylor “One Battle After Another”
        Emily Watson “Hamnet”

        EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

        Benicio del Toro “One Battle After Another”
        Jacob Elordi “Frankenstein”
        Paul Mescal “Hamnet”
        Peter Mullan “I Swear”
        Sean Penn “One Battle After Another”
        Stellan Skarsgård “Sentimental Value”

        EN İYİ BRİTANYA FİLMİ

        “28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
        “The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
        “Bridget Jones Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
        “Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
        “H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
        “Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell
        “I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
        “Mr Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
        “Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
        “Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

        BRİTANYALI YAZAR YÖNETMEN YA DA YAPIMCIDAN EN İYİ İLK FİLM

        “The Ceremony” — Jack King Yönetmen Senarist, Hollie Bryan Yapımcı, Lucy Meer Yapımcı
        “My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr Yönetmen, Wale Davies Senarist
        “Pillion” — Harry Lighton Yönetmen Senarist
        “A Want in Her” — Myrid Carten Yönetmen
        “Wasteman” — Cal McMau Yönetmen, Hunter Andrews Senarist, Eoin Doran Senarist

        EN İYİ UYARLAMA SENARYO
        “The Ballad of Wallis Island” Tom Basden ve Tim Key
        “Bugonia” Will Tracy
        “Hamnet” Chloé Zhao ve Maggie O’Farrell
        “One Battle After Another” Paul Thomas Anderson
        “Pillion” Harry Lighton

        EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

        “I Swear” Kirk Jones
        “Marty Supreme” Ronald Bronstein, Josh Safdie
        “The Secret Agent” Kleber Mendonça Filho
        “Sentimental Value” Eskil Vogt ve Joachim Trier
        “Sinners” Ryan Coogler

        EN İYİ ÇOCUK VE AİLE FİLMİ

        “Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
        “Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani
        “Lilo and Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
        “Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

        İNGİLİZCE OLMAYAN EN İYİ FİLM

        “It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin
        “The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
        “Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
        “Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral
        “The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

        EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

        “Frankenstein” Kate Hawley
        “Hamnet” Malgosia Turzanska
        “Marty Supreme” Miyako Bellizzi
        “Sinners” Ruth E Carter
        “Wicked For Good” Paul Tazewell

        ÖZEL GÖRSEL EFEKTLER

        “Avatar Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon
        “F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
        “Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
        “How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
        “The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K McLaughlin, David Zaretti

        EN İYİ BELGESEL

        “2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson Rath
        “Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
        “Cover Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
        “Mr Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková
        “The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

        EN İYİ ANİMASYON FİLM

        “Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
        “Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon
        “Zootropolis 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

        EN İYİ OYUNCU KADROSU SEÇİMİ

        “I Swear” Lauren Evans
        “Marty Supreme” Jennifer Venditti
        “One Battle After Another” Cassandra Kulukundis
        “Sentimental Value” Yngvill Kolset Haga ve Avy Kaufman
        “Sinners” Francine Maisler

        EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

        “Frankenstein” Dan Laustsen
        “Marty Supreme” Darius Khondji
        “One Battle After Another” Michael Bauman
        “Sinners” Autumn Durald Arkapaw
        “Train Dreams” Adolpho Veloso

        EN İYİ KURGU

        “F1” Stephen Mirrione
        “A House of Dynamite” Kirk Baxter
        “Marty Supreme” Ronald Bronstein ve Josh Safdie
        “One Battle After Another” Andy Jurgensen
        “Sinners” Michael P Shawver

        EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ

        “Frankenstein” Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many
        “Hamnet” Nicole Stafford
        “Marty Supreme” Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
        “Sinners” Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
        “Wicked For Good” Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

        EN İYİ ORİJİNAL MÜZİK

        “Bugonia” Jerskin Fendrix
        “Frankenstein” Alexandre Desplat
        “Hamnet” Max Richter
        “One Battle After Another” Jonny Greenwood
        “Sinners” Ludwig Göransson

        EN İYİ SANAT YÖNETMENLİĞİ

        “Frankenstein” Tamara Deverell ve Shane Vieau
        “Hamnet” Fiona Crombie ve Alice Felton
        “Marty Supreme” Jack Fisk ve Adam Willis
        “One Battle After Another” Florencia Martin ve Anthony Carlino
        “Sinners” Hannah Beachler ve Monique Champagne

        EN İYİ SES

        “F1” Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A Rizzo, Juan Peralta
        “Frankenstein” Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
        “One Battle After Another” Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
        “Sinners” Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
        “Warfare” Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

        EN İYİ BRİTANYA KISA ANİMASYON

        “Cardboard” J P Vine, Michaela Manas Malina
        “Solstice” Luke Angus
        “Two Black Boys in Paradise” Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson

        EN İYİ BRİTANYA KISA FİLM

        “Magid Zafar” Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
        “Nostalgie” Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
        “Terence” Edem Kelman, Noah Reich
        “This Is Endometriosis” Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright
        “Welcome Home Freckles” Huiju Park, Nathan Hendren

        EE YÜKSELEN YILDIZ ÖDÜLÜ

        Robert Aramayo
        Miles Caton
        Chase Infiniti
        Archie Madekwe
        Posy Sterling

        #BAFTA
        #bafta adayları
        #One Battle After Another
        #2026 BAFTA
