Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Bayram tatili 9 gün olacak mı, hafta içi - hafta sonu ile birleşecek mi, uzatılacak mı?

        2026 Ramazan Bayramı tarihi: Bayram tatili 9 gün olacak mı, bayram ne zaman başlıyor?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın denk geldiği tarihler ve resmi tatil süresinin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda bazı bayram tatillerinin idari izinlerle birleştirilmesi, çalışanlara daha uzun bir tatil fırsatı sunmuştu. Bu nedenle vatandaşlar bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ramazan Bayramı yaklaşırken bayramın hangi tarihlere denk geldiği ve resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yeniden merak konusu oldu. Geçmiş yıllarda bazı bayramlarda tatil süresinin idari izinlerle birleştirilmesi, vatandaşlara hem dinlenme hem de seyahat planı yapma fırsatı sunmuştu. Bu nedenle gözler bu yıl alınacak olası kararlara çevrildi. Peki, Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

        2

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        2026 Ramazan ayı 19 Şubat ile 19 Mart arasında idrak edilecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı tarihleri ise şöyle:

        - 19 Mart 2026 Perşembe arife

        - 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. günü

        - 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. günü

        - 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. günü

        3

        2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Şu anda resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olacak. Tatilin 9 güne tamamlanıp tamamlanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yok.

        Ancak bu sene hafta sonuna doğru başlayan bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle 9 günlük tatil zayıf bir ihtimal olarak görülüyor.

        2025 yılında Ramazan Bayramı’nın resmi tatil süresi arife günü ile birlikte toplam 3,5 gün olarak uygulandı. 29 Mart 2025 Cumartesi günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil sayılırken, bayramın birinci günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı gününe denk geldi. Ancak kamu çalışanları için verilen idari izinlerle bayram tatili uzatıldı ve hafta sonlarıyla birleştirilerek toplamda 9 günlük bir tatil oluştu. Böylece Ramazan Bayramı tatili 29 Mart’tan başlayarak 6 Nisan’a kadar devam etti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu sessizliği!
        Netanyahu sessizliği!
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Eski sevgilisinin kız arkadaşını yüzünden bıçakladı!
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        Kaçırıldı, şiddet gördü, 4.kattan atıldı iddiası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        Ünlü oyuncu yangından son anda kurtuldu
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Pink Floyd'un gitarına rekor fiyat
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber
        İlber