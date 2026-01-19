Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB askerlik yeri sorgulama ekranı

        2026 MSB takvimi ile bedelli askerlik yeri sorgulama: Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı?

        2026 yılı bedelli askerlik başvurularının tamamlanmasıyla birlikte gözler askerlik yerlerinin açıklanmasına döndü. Sınıflandırma sürecinin ardından, adayların askerlik görevlerini yerine getirecekleri birlikler ile sevk tarihleri merak ediliyor. Bu kapsamda "Milli Savunma Bakanlığı 2026 celp sevk takvimi ile bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 11:46 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bedelli askerlik başvurularını yapan adaylar, askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Belirlenen asker adaylarının celp ve sevk dönemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl bakılır? İşte MSB bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı...

        2

        2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı, 2026 güz dönemi bedelli askerlik yerleri açıklanma tarihi 29 Ocak 2026 olarak duyurdu. Bu tarihte askerlik yerleri ile birlikte sınıflandırma sonuçları da açıklanacak.

        2026 MSB CELP VE SEVK DÖNEMİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BEDELLİ ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Bedelli askerlik yerini öğrenmek isteyen asker adayları, e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulamasından öğrenebilir.

        BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI

        4

        BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Bedelli askerlik başvuru işlemleri kişinin askerlik statüsüne göre değişiklik gösterir:

        Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden başvuru yapabilir.

        Kaçak, saklı ya da bakaya olanlar ise yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla (kendisi veya yasal yakınları ile) başvuru yapabilir.

        5

        GÜNCEL BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

        1 Ocak – 31 Temmuz 2026 için zamlı bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?