BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuru işlemleri kişinin askerlik statüsüne göre değişiklik gösterir:

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar, e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden başvuru yapabilir.

Kaçak, saklı ya da bakaya olanlar ise yalnızca askerlik şubeleri aracılığıyla (kendisi veya yasal yakınları ile) başvuru yapabilir.