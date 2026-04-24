        2026 bekçilik başvurusu ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

        2026 bekçilik başvurusu ne zaman? Bekçi alımı şartları neler?

        Bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusu adayların gündeminde yer alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak resmi ilanlar yakından takip ediliyor. Bekçilik başvuru şartları, yaş kriteri ve eğitim durumu gibi detaylar merak ediliyor. Peki bekçilik başvurusu ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:26 Güncelleme:
        1

        Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı, adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alırken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyurular yakından izleniyor. Bekçilik başvuru koşulları, yaş sınırı ve eğitim şartlarına ilişkin detaylar ise yoğun şekilde merak ediliyor. Peki bekçilik başvurusu ne zaman? Bekçi alımı şartları neler? Detaylar haberimizde.

        2

        2026 BEKÇİLİK ŞARTLARI NELER?

        Çarşı ve mahalle bekçilerinin işe alım şartları değişti. Askerlik ve ikamet koşulu öne çıktı. Adaylarda en az lise mezuniyeti ve Türk vatandaşı olma şartı korunurken, yaş sınırı 18 ila 31 olarak yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, çarşı ve mahalle bekçilerinin haftalık çalışma süresi 40 saat olarak belirlendi.

        3

        2026 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

        2026 yılı bekçi alımı için henüz resmi kontenjan ve takvim açıklaması yapılmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak duyurular adaylar tarafından yakından takip edilirken, başvuru süreci ve alım sayısına ilişkin net bilgilerin ilerleyen dönemlerde paylaşılması bekleniyor.

        4
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
