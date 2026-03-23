BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman? BİLSEM giriş yerleri belli oldu mu?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme sınavları için süreç devam ediyor. 2026 takvimine göre ön değerlendirme uygulamaları 15 Aralık 2025 ile 20 Şubat 2026 tarihleri arasında yapıldı. Sonuçlar ise 27 Şubat 2026'da açıklandı. Şimdi gözler bireysel değerlendirme oturumlarına çevrildi. Veliler ve öğrenciler, BİLSEM bireysel sınavlarının tarihini ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, BİLSEM bireysel sınavlar ne zaman? BİLSEM giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar
Ön değerlendirme sonuçlarında başarılı olan öğrenciler bireysel sınavlara katılmaya hak kazandı. Bu aşamayı da geçen öğrenciler BİLSEM'e kayıt hakkı elde edecek.
BİLSEM GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
30 Mart 2026’da bireysel değerlendirme sürecine katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.
BİLSEM BİREYSEL SINAVLAR NE ZAMAN?
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, 6 Nisan– 19 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler ise 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.