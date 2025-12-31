2026'da yeni başlangıçlar için 10 öneri

Hayatın siyah-beyaz değil, grilerden oluştuğunu unutmayın. Aşırılıklardan kaçınarak daha dengeli ve esnek bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Mükemmelliyetçilikten uzak durun. Hata yapmaktan korkmayın. Hedefinize giden yol, denemeler, yanılmalar ve yeniden ayağa kalkmalarla doludur. Kendinize bu fırsatı tanıyın. Kişisel zaman yaratmak ruhsal denge için vazgeçilmezdir. Yoğun hayat temponuzda kendinize de zaman ayırın. Sevdiğiniz bir aktiviteye yönelin, yalnız bir yürüyüşe çıkın ya da sadece dinlenin."