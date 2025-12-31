2026'da yeni başlangıçlar için 10 öneri
Uzman Psikolog Hilal Savaş, yeni yıla sayılı saatler kala yeni başlangıçlar için motivasyon artıracak 10 öneride bulundu. Savaş, "Kendimize hedefler belirleyerek, sağlığımızı önceliklendirerek, zaman yönetimine odaklanarak, yeni beceriler edinerek ve ilişkilerimizi güçlendirerek başlangıcı çok daha güçlü hale getirebiliriz" dedi
Uzman Psikolog Hilal Savaş, yaklaşan yeni yıl öncesinde motivasyon ve kişisel gelişim alanında önemli tavsiyelerde bulundu. Yeni yılın, taze bir başlangıç yapma ve hayatı yeniden şekillendirme konusunda eşsiz bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Savaş, özellikle hedef belirleme, sağlığa öncelik verme, etkili zaman yönetimi, yeni beceriler edinme ve ilişkileri güçlendirmenin yeni yıla daha pozitif bir yaklaşımla girilmesini sağlayacağını vurguladı.
HEDEFLERİNİZİ BELİRLEYİN
Yeni bir yıla girerken önce kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi gerektiğini kaydeden Savaş, "Bu hedefler, kariyer, sağlık, sosyal yaşam gibi farklı alanlarda şekillenebilir. Hedeflerinizi bir pano üzerinde görselleştirebilir ya da zihninizde canlandırarak bir yol haritası oluşturabilirsiniz' dedi.
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN
Sağlık konusuna ayrı bir parantez açan Savaş, "Fiziksel ve zihinsel sağlığınız en önemli yatırımınız. Düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, yeterli uyku almak ve gerekirse meditasyon, yoga veya psikoterapi gibi yöntemlerden destek almak yeni yıla enerjik bir başlangıç sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
LİSTE TUTUN
Zaman yönetimi ve planlama becerilerinin önemini de kaydeden Savaş, "Erteleme davranışınızı azaltmak için saatlik, günlük ya da haftalık planlar yapabilirsiniz. Önce günlük listeler tutun, her tamamladığınız görevi işaretleyin. Bu küçük başarılar motivasyonunuzu artıracaktır" diye konuştu.
YENİ BECERİLER EDİNİN
Yeni bir beceri edinmenin de zihinsel canlılığı koruduğuna işaret eden psikolog Savaş, şöyle devam etti: "Yeni şeyler öğrenmek, keşfetmek kendinizi geliştirmenin en keyifli yollarından biridir. Ancak hobilerinizi bir zorunluluk haline getirmeden, rahatlıkla ve keyifle ilerlemek kaygı seviyenizi düşürür. Ailenizle, arkadaşlarınızla ve iş çevrenizle bağlarınızı kuvvetlendirin, yeni insanlarla tanışmaktan çekinmeyin. İnsanlara güvensizlik duyuyorsanız bu hissin üzerine gidin, yeni sosyal deneyimlere açık olun.
Hayatın siyah-beyaz değil, grilerden oluştuğunu unutmayın. Aşırılıklardan kaçınarak daha dengeli ve esnek bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Mükemmelliyetçilikten uzak durun. Hata yapmaktan korkmayın. Hedefinize giden yol, denemeler, yanılmalar ve yeniden ayağa kalkmalarla doludur. Kendinize bu fırsatı tanıyın. Kişisel zaman yaratmak ruhsal denge için vazgeçilmezdir. Yoğun hayat temponuzda kendinize de zaman ayırın. Sevdiğiniz bir aktiviteye yönelin, yalnız bir yürüyüşe çıkın ya da sadece dinlenin."
POZİTİF DÜŞÜNÜN
Savaş, pozitif düşünce yapısının önemini de işaret ederek, "Zihninizde pozitif düşünceleri öne çıkarın, çözüm odaklı bir yaklaşımı benimseyin. Bu şekilde mutluluk ve başarı da beraberinde gelecektir. Geçmiş deneyimlerden ders çıkarılırken ileriye odaklanmak önem taşır. Geçmişinize bakın, hatalarınızdan ders alın fakat onlara takılı kalmayın. Yeni yıl, olumsuzlukları geride bırakıp yeni fırsatlara odaklanma zamanıdır" diye konuştu.