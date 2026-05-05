2026 DGS başvuru tarihi: DGS ne zaman, hangi gün yapılacak? ÖSYM DGS sınav takvimi
Ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adaylar için önemli bir süreç olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı sınav öncesinde hazırlık süreci hız kazanırken, gözler başvuru tarihleri ve sınav takvimine çevrilmiş durumda. Adaylar ders çalışma planlarını netleştirebilmek için ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak ve başvuru süreci hangi tarihte başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı’na hazırlanan adaylar, iki yıllık bölümlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak için süreci yakından takip ediyor. Başvuru tarihleri ve sınav takvimi netleştikçe, “Başvurular ne zaman başlayacak?” ve “Sınav hangi tarihte yapılacak?” soruları da gündemdeki yerini koruyor. Kayıt sürecinden geç başvuru hakkına, sınav gününden sonuçların açıklanacağı tarihe kadar tüm aşamalar adaylar tarafından merakla izleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar
2026 DGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı için 2026 yılı başvuru süreci netleşti. Buna göre adaylar, lisans eğitimine geçiş imkânı sunan sınav için başvurularını 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Süreç, başvuru ekranının açılmasıyla birlikte ÖSYM üzerinden yürütülecek. Adayların, belirtilen tarihler içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
DGS 2026 GEÇ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Dikey Geçiş Sınavı kapsamında başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru imkânı da tanındı. Buna göre 2026 yılı için geç başvurular, 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.