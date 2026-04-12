2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 DGS sınav tarihi

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru süreci henüz başlamış değil. Adaylar, sınava katılım için başvurularını 15 Mayıs 2026 ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak online olarak gerçekleştirilecek.