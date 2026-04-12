2026 DGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 DGS sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru ve sınav takvimi kesinleşti. Ön lisans eğitimini tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmesine imkân tanıyan bu önemli sınav süreci, her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda adayın akademik geleceğini şekillendirecek. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde.
Yükseköğretim sisteminde ön lisans mezuniyetini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar için en önemli basamak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için milyonlarca adayın gözü kulağı resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre DGS başvuru süreci henüz başlamış değil. Adaylar, sınava katılım için başvurularını 15 Mayıs 2026 ile 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvurular, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak online olarak gerçekleştirilecek.
2026 DGS NE ZAMAN?
2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 19 Temmuz 2026 Pazar günü tek oturum şeklinde uygulanacak. Sınav kapsamında adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi yöneltilecek ve toplam 100 soruyu yanıtlamaları için belirli bir süre verilecek.