Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Müslümanların oruç tutarak nefsini terbiye ettiği, ibadetlerle Allah’a yöneldiği Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak anılıyor. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da içinde bulunduran bu ayda Kur’an-ı Kerîm indirilmeye başlanmıştı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...