Ramazan ne zaman başlıyor? 2026 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı başlangıç tarihi
On bir ayın sultanı Ramazan ayına geri sayım devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve oruç ibadetinin farz kılındığı bu ayda, Müslümanlar ibadet ederek Allah'ın affına sığınıyor. Her yıl yaklaşık 10 gün geriye gelen Ramazan ayı başlangıcının, bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bu kapsamda "2026 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Müslümanların oruç tutarak nefsini terbiye ettiği, ibadetlerle Allah’a yöneldiği Ramazan ayı, on bir ayın sultanı olarak anılıyor. Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı’nı da içinde bulunduran bu ayda Kur’an-ı Kerîm indirilmeye başlanmıştı. Peki, Ramazan ayı ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek.
İLK VE SON ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan'ın ilk orucu için, Şubat ayının 18’ini 19’una bağlayan gece ilk teravih namazı kılınacak ve sahura kalkılarak oruca niyet edilecek.
Son orucu ise 19 Mart Perşembe günü tutulacak ve aynı zamanda Ramazan Bayramı arifesi olarak idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
İslam inancına göre Kur’ân-ı Kerîm’in ilk ayetlerinin indirildiği ve ibadetlerin bin aydan daha hayırlı sayıldığı mübarek gece olan Kadir Gecesi, 16 Mart 2026 Pazartesi günü idrak edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek.