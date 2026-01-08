2026 doğum izni kaç haftaya çıkacak? Doğum öncesi-sonrası izin süresi kaç hafta olacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma kapsamında doğum iznine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Düzenleme ile birlikte anne adayları 24 hafta doğum izni kullanabilecekken, babalık izni de 10 güne çıkacak. İşte, 2026 doğum izni düzenlemesi detayları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda doğum izni hem anne hem de baba adayları için artıyor. Önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesi beklenen yeni düzenleme ile beraber, anne adayları doğum öncesi 8 haftalık iznin, 6 haftalık kısmını doğum sonrasına aktarabilecek. İşte, 2026 doğum izni düzenlemesine dair detaylar
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.
2026 BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?
Teklifin kabul edilmesiyle babalık izni 5 günden, 10 güne çıkacak.
YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.
Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.