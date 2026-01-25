Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! Düzenleme ne zaman yasalaşacak, kimleri kapsayacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğum iznini 24 haftaya çıkarmak için düğmeye bastı. Söz konusu hakkında çalışmalar sürerken, yeni yasanın kabul edilmesi halinde halihazırda doğum izninde olan çalışanların da izin süresi uzayacak. Peki, doğum izni çalışmalarında son durum nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, anneler için doğum izni süresini 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde Komisyona gelmesi beklenen yeni düzenlemenin onaylanması halinde babalık izni de 5 günden, 10 güne çıkacak. İşte, doğum izni düzenlemesine dair detaylar
YENİ DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE ZAMAN YASALLAŞACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin komisyon aşamasından sonra yasalaşmasını öngördüklerini söyledi.
Göktaş, sürecin Meclis'in çalışma usulüne uygun yürütüleceğini belirterek, "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
2026 DOĞUM İZNİ KAÇ HAFTA OLACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeye göre; yeni yılda doğum izni 16 haftadan, 24 haftaya çıkacak. Mevcut olarak doğum izninde olan anneler de yeni uygulamadan yararlanacak.
Daha önce doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak kullanılan iznin şeklinde de değişikliğe gidiliyor.
Buna göre; anne adayları isterlerse doğum öncesi 8 haftanın 6 haftasını doğum sonrasına aktarabilecek. Yani, doğumdan önce iki hafta, doğumdan sonra 22 hafta şeklinde izin kullanılabilecek.