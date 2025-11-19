Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları: Belçika 7 golle Dünya Kupası'nda! - Futbol Haberleri

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde günün sonuçları: Belçika 7 golle Dünya Kupası'nda!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde bugün 5 grupta 10 karşılaşma oynandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 01:13 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika 7 golle Dünya Kupası'nda!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri kasım ayında oynanan maçlarla tamamlandı.

        A Milli Futbol Takımı, mücadele ettiği E Grubu'nda son maçında İspanya'ya konuk olurken, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

        Elemelerin son gününde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

        E Grubu

        İspanya - Türkiye: 2-2

        Bulgaristan - Gürcistan: 2-1

        B Grubu

        İsveç - Slovenya:1-1

        Kosova - İsviçre: 1-1

        C Grubu

        İskoçya - Danimarka: 4-2

        Belarus - Yunanistan: 0-0

        H Grubu

        Romanya - San Marino: 7-1

        Avusturya - Bosna Hersek: 1-1

        J Grubu

        Galler - Kuzey Makedonya: 7-1

        Belçika - Lihtenştayn: 7-0

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!