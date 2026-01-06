Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? En düşük emekli maaşı enflasyona göre mi artacak ve seyyanen zam yapılacak mı?

        2026 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, enflasyona göre mi artacak?

        6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla SSK ve Bağkur emekli maaş zam oranı da açıklandı. Buna göre, yeni yılda geçerli olacak emekli maaş zam oranı yüzde 12,19 oldu. Şimdi ise gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Geçtiğimiz sene en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkına göre olmuştu. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 07:09 Güncelleme: 06.01.2026 - 07:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2026 yılında geçerli olacak emekli zam oranı açıklandı ve oran yüzde 12,19 olarak belirlendi. Şimdi ise sıra milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşı zam oranına geldi. Geçtiğimiz sene enflasyon farkına göre zamlanan emekli aylığı Ocak ayında 14.469 TL'ye, Temmuz ayında ise 16.881 TL'ye yükseldi. Peki, 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        2

        2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapıldı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli aylığı 2024 yılı ocak ayından beri her 6 ayda bir artırılıyor. Önceki yıllarda yapılan artışlarda bir kriter yoktu. 2025 yılında yapılan artışlar son 6 aylık enflasyon oranında oldu. Ocak ayında 14.469 TL’ye, temmuz ayında da 16.881 TL’ye yükseltildi.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ENFLASYONA GÖRE Mİ ARTACAK?

        Bu yıl da en düşük emekli aylığı son 6 aylık enflasyon oranında artırılırsa 18.939 TL olacak. Ancak kesin oran akşam saatlerinde netleşecek. Sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplanacak.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM OLACAK MI?

        Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre: en düşük emekli maaşlarına ek bir zam yapılmayacak. Bunun yerine, en düşük emekli maaşı enflasyon oranında artacak.

        Zamlı emekli maaşları belli oldu!
        Zamlı emekli maaşları belli oldu!
        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar