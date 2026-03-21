2026 faizsiz kredi veren bankaların listesi: Mart ayında hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında limit ve başvuru koşullarını güncelleyerek yeni seçenekler sunmayı sürdürüyor. Açıklanan güncel verilere göre bazı bankalar 65 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlarken, buna ek olarak 25 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği de sunuyor. Belirlenen vade süreleri doğrultusunda geri ödeme planları oluşturulurken, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kampanyaları yakından takip ediyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ile başvuru koşulları ve ödeme planına ilişkin merak edilen detaylar…
Giriş: 21.03.2026 - 19:38
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.