Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu: Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda play-off yarı final maçına çıkacak. Türkiye, ilk maçta sahasında Romanya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayı kazanırsa finalde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu kapsamda futbolseverler Türkiye– Romanya maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2026 - 10:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Millî Futbol Takımı ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele Beşiktaş Park’ta yapılacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Türkiye- Romanya maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte konuya dair detaylar

        2

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

        3

        TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı milli maç TV8'den şifresiz yayınlanacak.

        Tek maç üzerinden oynanacak bu turda beraberlik halinde uzatmalar ve penaltı atışları galibi belirleyecek.

        4

        A MİLLİ TAKIM'IN PLAY-OFF YOLU VE MUHTEMEL RAKİPLER

        Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya- Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Final müsabakası, 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda oynanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        Avrupa'da enerjide yaz alarmı
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        İran: Enerji altyapımız vurulursa biz de sizinkini vururuz
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        "Gerekirse daha fazla petrol stokunun serbest bırakılması konusunda görüşüyoruz"
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Futbolcu cinayetinde ünlü isimler gözaltında... 10 şüpheli adliyeye sevk!
        Aşıklar kar tatilinde
        Aşıklar kar tatilinde
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Anne ile oğlu "Küfür etmeyin" dedi... Sonrası kâbus!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Daha 36 yaşındaydı... Oğlu vahşetin tanığı oldu!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!
        Kadın hırsız şaşkına çevirdi!