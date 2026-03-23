Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda play-off yarı final maçına çıkacak. Türkiye, ilk maçta sahasında Romanya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar bu karşılaşmayı kazanırsa finalde Slovakya–Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Bu kapsamda futbolseverler Türkiye– Romanya maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Türkiye- Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya Millî Futbol Takımı ile karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadele Beşiktaş Park’ta yapılacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak. Kritik karşılaşmayı kaçırmak istemeyenler Türkiye- Romanya maçının tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte konuya dair detaylar
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Park'ın ev sahipliği yapacağı milli maç TV8'den şifresiz yayınlanacak.
Tek maç üzerinden oynanacak bu turda beraberlik halinde uzatmalar ve penaltı atışları galibi belirleyecek.