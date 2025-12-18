Habertürk
        2026 için en büyük risk "yapay zeka balonu" - Para Haberleri

        2026 için en büyük risk "yapay zeka balonu"

        Deutsche Bank'ın küresel piyasa anketinde "yapay zeka ve teknoloji balonu" 2026 için en büyük risk olarak görüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:36
        En büyük risk "yapay zeka balonu"
        Deutsche Bank'ın anketi, küresel finans piyasasından 440 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Ankete katılanların, yüzde 57'si "Aşağıdakilerden hangisi 2026 yılında piyasa istikrarı için en büyük riski oluşturmaktadır?" sorusuna "teknoloji değerlemelerinin düşüşü ve yapay zeka heyecanının azalması" yanıtını verdi. Yapay zeka ve teknoloji değerlemelerine ilişkin endişeler, gelecek yıl piyasaların istikrarına yönelik diğer tüm riskleri geride bıraktı.

        Katılımcıların yüzde 27'si ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni başkanının "agresif faiz indirimleri için baskı yapabileceği ve bu durumun piyasalarda kargaşaya neden olabileceği" riskini öne çıkarırken, yüzde 22'si "sermaye piyasalarında kriz" ihtimalini önemli bir risk olarak gördü.

        Ankette finansal piyasaların istikrarına yönelik bu riskleri, tahvil getirilerinin beklenenden fazla artabileceği, merkez bankalarının beklenmedik şekilde faiz artışına gidebileceği ve yapay zekanın işgücü piyasalarında belirgin etki yaratabileceği endişeleri takip etti.

        Ayrıca, ankete katılanlar Fed Başkanı Jerome Powell'ın mayısta başkanlık görev süresi sona erdikten sonra Fed Guvernörü olarak kalma ve oy hakkını koruma olasılığının yüzde 41 olduğunu düşünmesine rağmen, cevapların geniş dağılımı piyasa temsilcilerinin bu konuda emin olamadığını gösteriyor.

        Fed başkanlarının büyük çoğunluğu başkanlık görev süreleri bittikten hemen sonra Fed'den ayrıldığı için, Powell'ın pozisyonuna ilişkin gelişmelerin 2026'da önemli bir konu olabileceği düşünülüyor.

