2026 kıdem tazminatı tavan oranı belirlendi. 2025 yılının ikinci yarısında 53 bin 919 TL olan rakam, yeni yılda yükseldi. Ancak 2023 yılında memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında yapılan 8.077 TL’lik seyyanen zammın emekli aylıklarına yansımaması kamuda ve özel sektörde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanının düşük kalmasına neden oldu. Peki, 2026 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?