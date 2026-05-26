        2026 Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir şehir içi otobüs saatleri

        2026 Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir şehir içi otobüs saatleri

        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, bayram süresince toplu taşıma hizmetlerinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar "Bayramda otobüsler çalışıyor mu, sefer saatleri nasıl?" sorularına yanıt arıyor. 2026 Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi otobüs seferlerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:55 Güncelleme:
        Bayramda otobüs saatleri

        Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, bayram süresince toplu taşıma hizmetlerinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar "Bayramda otobüsler çalışıyor mu, sefer saatleri nasıl?" sorularına yanıt arıyor. 2026 Kurban Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir içi otobüs seferlerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.

        BAYRAMDA OTOBÜS SAATLERİ

        İSTANBUL

        İstanbul’da toplu taşıma hizmetleri, bayram süresince genellikle hafta sonu tarifesine göre düzenleniyor. İETT tarafından yapılan planlamaya göre:

        Otobüsler bayram boyunca Cumartesi/Pazar tarifesi ile çalışacak

        Sabah saatlerinde seferler daha seyrek, öğle ve akşam saatlerinde daha yoğun olacak

        Ana hatlar ve metrobüs hattı kesintisiz hizmet vermeye devam edecek

        Bayramın 1. günü sabah saatlerinde sefer sayıları düşük olabilir

        ANKARA

        Başkent Ankara’da şehir içi ulaşım hizmetleri EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2026 Kurban Bayramı’nda:

        Otobüsler hafta sonu ve bayram tarifesi ile hizmet verecek

        Yoğun hatlarda ek seferler planlanabilecek

        Metro ve ANKARAY hatları ile entegre ulaşım devam edecek

        Bayram ziyaretleri nedeniyle mezarlık hatlarında özel düzenlemeler yapılabilecek

        İZMİR

        İzmir’de şehir içi otobüs hizmetleri ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Bayram döneminde:

        Seferler Pazar günü tarifesine göre düzenleniyor

        Turistik ve sahil bölgelerine giden hatlarda yoğunluk artabiliyor

        Sabah saatlerinde daha seyrek, gün içinde daha sık seferler yapılabiliyor

        Mezarlıklara ulaşım için ek hatlar devreye alınabiliyor

