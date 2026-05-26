2026 Kurban Bayramı İstanbul, Ankara, İzmir şehir içi otobüs saatleri

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, bayram süresince toplu taşıma hizmetlerinin nasıl işleyeceğini merak ediyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanlar “Bayramda otobüsler çalışıyor mu, sefer saatleri nasıl?” sorularına yanıt arıyor. 2026 Kurban Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de şehir içi otobüs seferlerine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde.

BAYRAMDA OTOBÜS SAATLERİ

İSTANBUL

İstanbul’da toplu taşıma hizmetleri, bayram süresince genellikle hafta sonu tarifesine göre düzenleniyor. İETT tarafından yapılan planlamaya göre:

Otobüsler bayram boyunca Cumartesi/Pazar tarifesi ile çalışacak

Sabah saatlerinde seferler daha seyrek, öğle ve akşam saatlerinde daha yoğun olacak

Ana hatlar ve metrobüs hattı kesintisiz hizmet vermeye devam edecek

Bayramın 1. günü sabah saatlerinde sefer sayıları düşük olabilir

REKLAM

ANKARA

Başkent Ankara’da şehir içi ulaşım hizmetleri EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. 2026 Kurban Bayramı’nda:

Otobüsler hafta sonu ve bayram tarifesi ile hizmet verecek

Yoğun hatlarda ek seferler planlanabilecek

Metro ve ANKARAY hatları ile entegre ulaşım devam edecek

Bayram ziyaretleri nedeniyle mezarlık hatlarında özel düzenlemeler yapılabilecek

İZMİR

İzmir’de şehir içi otobüs hizmetleri ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Bayram döneminde:

Seferler Pazar günü tarifesine göre düzenleniyor

Turistik ve sahil bölgelerine giden hatlarda yoğunluk artabiliyor

Sabah saatlerinde daha seyrek, gün içinde daha sık seferler yapılabiliyor

Mezarlıklara ulaşım için ek hatlar devreye alınabiliyor