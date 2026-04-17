2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün tatil olacak mı?
Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de uzun bir tatil planı yapmak için bayramla ilgili bilgileri yakından takip ediyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 9 gün tatil olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayı sonunda idrak edilecek. Bayramın arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, dört gün sürecek bayramın tarihleri şu şekilde sıralanıyor:
Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 – Salı (Yarım Gün)
Kurban Bayramı 1. Günü: 27 Mayıs 2026 – Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü: 28 Mayıs 2026 – Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü: 29 Mayıs 2026 – Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü: 30 Mayıs 2026 – Cumartesi
2026 KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI?
17 Nisan 2026 itibarıyla Kurban Bayramı’nın başlamasına yaklaşık 40 gün kaldı. Bu süreç, hem tatil planları hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için önemli bir dönem olarak değerlendiriliyor.
9 GÜN TATİL OLACAK MI?
Pazartesi gününün tam gün, Salı gününün ise yarım gün idari izin ilan edilmesi halinde Kurban Bayramı tatilinin önceki hafta sonuyla birleşerek 9 güne kadar uzaması mümkün olabilir. Hükümetin 25 Mayıs Pazartesi’yi tam gün, 26 Mayıs Salı’yı ise yarım gün idari izin olarak belirlemesi durumunda, hafta sonu tatiliyle birlikte uzun bayram tatili ihtimali gündeme gelecek. Tatilin 9 güne uzayıp uzamayacağı ise bayrama yakın yapılacak Kabine toplantısının ardından netlik kazanacak.