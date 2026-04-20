        2026 Kurban Bayramı takvimi: Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

        İslam alemi için en değerli zamanlardan biri olan Kurban Bayramı, hem dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hem de uzun bir tatil planı yapmayı düşünen vatandaşlar için yakından takip edilen konuların başında geliyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 10:49 Güncelleme:
        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte arife günü ve Kurban Bayramı’nın başlangıç tarihleri kesinleşti. Şimdi ise tüm dikkatler, bayram tatilinin köprü günlerle birleştirilip birleştirilmeyeceği ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Peki Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ayrıntılar haberimizde.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

        Arife Günü: 26 Mayıs 2026 Salı

        1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

        2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

        3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

        4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

        BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

        Kurban Bayramı tatilinin süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.

        Arefe gününün salıya denk gelmesi nedeniyle, pazartesi günü ve salı öğleden sonrası için idari izin verilmesi halinde 1,5 günlük bir ek tatil oluşacak. Bu sürenin bayram tatiline eklenmesi ve hafta sonlarıyla birleştirilmesi durumunda ise 9 günlük tatil ihtimali gündeme gelebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
