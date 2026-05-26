2026 Kurban Bayramı’nda IKEA açık mı? Bayramda IKEA çalışma saatleri
2026 Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar, bayram tatili süresince büyük mağazaların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Özellikle ev alışverişi ve mobilya ihtiyaçları için sıkça tercih edilen IKEA'nın bayramda açık olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde.
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 19:27
BAYRAMDA IKEA AÇIK OLACAK MI?
IKEA mağazalarının Kurban Bayramı dönemindeki çalışma saatleri, genellikle Türkiye genelindeki alışveriş merkezi (AVM) saatlerine paralel olarak düzenleniyor. Bu nedenle IKEA mağazalarının büyük çoğunluğunun bayramın ilk günü kısa süreli veya sınırlı saatlerle hizmet vermesi, sonraki günlerde ise normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor.
Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
