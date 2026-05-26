Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 Kurban Bayramı’nda İzmir’de Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Bedava mı?

        2026 Kurban Bayramı’nda İzmir’de Toplu Taşıma Ücretsiz mi? Bedava mı?

        2026 Kurban Bayramı yaklaşırken İzmir'de yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Özellikle "ESHOT, İZBAN, metro ve vapur bedava mı?" sorusu sıkça araştırılıyor. İşte İzmir için bayram ulaşımına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

        2026 Kurban Bayramı yaklaşırken İzmir’de yaşayan vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı. Özellikle “ESHOT, İZBAN, metro ve vapur bedava mı?” sorusu sıkça araştırılıyor. İşte İzmir için bayram ulaşımına dair tüm detaylar…

        İZMİR'DE BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        2026 Kurban Bayramı için yapılan resmi açıklamalara göre, İzmir’de toplu ulaşımda önemli düzenlemeler hayata geçirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, metro, tramvay ve İZDENİZ hatlarında ulaşım bayram süresince yüzde 50 indirimli olacak.

        İzmir’de en yoğun kullanılan raylı sistemlerden biri olan İZBAN ise diğer ulaşım araçlarından farklı olarak Kurban Bayramı boyunca tamamen ücretsiz (bedava) hizmet verecek.

        Uygulama, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs 2026 tarihinde (bayramın 4. günü) sona erecek. Bu tarihler arasında vatandaşlar, kent içi ulaşımda hem indirimli hem de ücretsiz seçeneklerden faydalanabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Posteri indirildi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel merkezde bulunan posteri indirildi

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Uranyum için tercihlerini belirtti
        Uranyum için tercihlerini belirtti