2026 Kurban Bayramı’nda MACFit açık mı? Bayramda çalışma saatleri belli oldu

Kurban Bayramı yaklaşırken spor rutinini aksatmak istemeyen vatandaşlar, “MACFit bayramda açık mı, çalışma saatleri nasıl olacak?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan MACFit, bayram döneminde genellikle hizmet vermeye devam ediyor. Ancak çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olabiliyor. Ayrıntılar haberimizde.

MACFİT BAYRAMDA AÇIK MI?

MACFit, geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde 2026 Kurban Bayramı süresince de büyük ölçüde açık olması beklenen spor salonları arasında yer alıyor. Bayramın ilk günü bazı şubelerde geç açılış ya da sınırlı hizmet söz konusu olabilir.

REKLAM

Özellikle AVM içerisinde bulunan MACFit şubeleri, bağlı oldukları alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine göre hizmet verebilir. Bu nedenle üyelerin kendi şubelerine özel saatleri kontrol etmesi önem taşıyor.

KURBAN BAYRAMI MACFİT ÇALIŞMA SAATLERİ

Bayram döneminde MACFit şubelerinde genel olarak şu saat düzeni uygulanır:

Arefe günü: Normal çalışma saatleri (genellikle 06:00 – 23:00)

Bayram 1. günü: Geç açılış (örneğin 12:00 – 20:00 arası)

Bayram 2., 3. ve 4. gün: Standart ya da biraz kısaltılmış saatler (08:00 – 22:00 gibi)

Saatler şubeye göre değişiklik gösterebilir. Özellikle yoğun şehirlerde ve merkezi lokasyonlarda daha geniş saat aralıkları uygulanabilir.