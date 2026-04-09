Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        2026 LGS son başvuru tarihi: LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

        2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, milyonlarca öğrenci ve velinin odağında LGS takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, sınav süreci belirlenen plan çerçevesinde ilerlemeye devam ediyor. Peki, LGS başvuru ne zaman sona eriyor? İşte LGS son başvuru tarihi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2026 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuna yaklaşırken, LGS takvimi öğrenciler ve veliler için en çok merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre başvuru süreci sürerken, tüm dikkatler son başvuru tarihine odaklanmış durumda. Detaylar haberimizde.

        2

        2026 LGS NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.

        3

        LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        LGS başvuruları 23 Mart 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Ortaokul öğrencilerinin başvuruları, veliler tarafından elektronik ortamda yapılacak, okul müdürlükleri ise bu süreçte hem öğrenciler hem de velilere rehberlik edecek. Başvuruların onay işlemleri ise okul müdürlüklerince 13 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

        4

        LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Lİselere Giriş Sistemi (LGS) sınavı giriş belgelerine adaylar 3 Haziran'da erişebilecek.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
