2026 LGS son başvuru tarihi: LGS sınavı ne zaman, giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken, milyonlarca öğrenci ve velinin odağında LGS takvimi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı LGS başvuru ve uygulama kılavuzuna göre, sınav süreci belirlenen plan çerçevesinde ilerlemeye devam ediyor. Peki, LGS başvuru ne zaman sona eriyor? İşte LGS son başvuru tarihi…
2026 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde gerçekleştirilen merkezi sınav, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.
LGS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
LGS başvuruları 23 Mart 2026 tarihinde başladı ve 10 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Ortaokul öğrencilerinin başvuruları, veliler tarafından elektronik ortamda yapılacak, okul müdürlükleri ise bu süreçte hem öğrenciler hem de velilere rehberlik edecek. Başvuruların onay işlemleri ise okul müdürlüklerince 13 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanacak.