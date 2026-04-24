        Haberler Bilgi Gündem 2026 LGS YENİ TARİH: LGS sınav günü ne zamana çekildi? LGS hangi gün yapılacak?

        2026 LGS tarihi yenilendi! LGS ne zaman, hangi gün yapılacak?

        2026 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tarihi öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde sınav takvimine ilişkin ortaya atılan iddialar gündemi hareketlendirirken, "LGS ne zaman yapılacak?" sorusu yeniden öne çıktı. Resmi takvimde yer alan bilgiler esas alınarak sınav günü merak edilirken, olası değişikliklere dair açıklamalar da dikkatle izleniyor. 2026 LGS tarihine ilişkin net bilgilerin MEB tarafından yapılacak duyurularla belli oldu. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 11:32 Güncelleme:
        1

        LGS 2026 sınavına bu sene ortaokul son sınıfta okuyan ve başvuru yapan öğrenciler katılacak. Sınav için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS takviminde geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yapıldığı biliniyor. Peki, LGS sınavı hangi tarihe alındı ve 2026 LGS hangi gün gerçekleştirilecek? Bu değişiklikle birlikte öğrenciler ve veliler yeni sınav gününü yakından takip ediyor. Detaylar haberimizde

        2

        LGS 2026 NE ZAMAN?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.

        Daha önce 14 Haziran olarak duyurulan tarih, yapılan güncellemeyle bir gün öne çekildi.

        Bu değişikliğin gerekçesi olarak Dünya Kupası maçı çakışmasının önüne geçilmesi gösterildi.

        3

        LGS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

        24 Nisan 2026 itibarıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 49 gün kaldı.
        Adaylar sınava hazırlık sürecini hızlandırırken, kalan süreyi daha verimli değerlendirmeye odaklanıyor.

        4

        SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2026 sonuçlarını 10 Temmuz 2026’da “www.meb.gov.tr” üzerinden açıklayacak.

        Sonuç belgeleri posta ile gönderilmeyecek.

        Tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026’da ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
