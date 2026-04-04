2026 MEMUR MAAŞI ve TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan ilk enflasyon verilerine göre, şu an için memur ve memur emeklilerinin maaşlarında herhangi bir enflasyon farkı oluşmadı. Toplu sözleşme gereği Temmuz ayında memurlara yüzde 7 oranında zam yapılacak. Ancak yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 11’i aşarsa, oluşacak fark da maaşlara yansıtılacak. Mart ayında açıklanan yüzde 1,94’lük enflasyon verisi, şu an için fark oluşmadığını gösteriyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 0,87’yi geçmesi halinde, maaşlara ek fark gelmeye başlayacak.