Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2026 memur maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz zammı ve en düşük memur maaşı kaç TL olacak?

        2026 Temmuz memur zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak zamlara çevrildi. Yıl başında yapılan yüzde 18,6'lık zam ve 1000 TL seyyanen artışın ardından, Temmuz ayında maaşlara yapılacak artışın oranı merak konusu oldu. Peki 2026 Temmuz memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur ve emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek? İşte detaylar…

        Giriş: 04.04.2026 - 12:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur ve memur emeklileri, yıl başında uygulanan yüzde 18,6’lık zam ve 1000 TL seyyanen artışın ardından gözlerini Temmuz ayında yapılacak maaş zammına çevirdi. Son açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Temmuz maaş zammına dair ilk tahminler de gündeme gelmeye başladı. Peki 2026 Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

        2

        2026 MEMUR MAAŞI ve TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Açıklanan ilk enflasyon verilerine göre, şu an için memur ve memur emeklilerinin maaşlarında herhangi bir enflasyon farkı oluşmadı. Toplu sözleşme gereği Temmuz ayında memurlara yüzde 7 oranında zam yapılacak. Ancak yılın ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 11’i aşarsa, oluşacak fark da maaşlara yansıtılacak. Mart ayında açıklanan yüzde 1,94’lük enflasyon verisi, şu an için fark oluşmadığını gösteriyor. Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 0,87’yi geçmesi halinde, maaşlara ek fark gelmeye başlayacak.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yalnızca yüzde 7’lik Temmuz zammı dikkate alındığında, en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL’den 66 bin 183 TL’ye çıkacak. En düşük memur emeklisi maaşı ise 29 bin 692 TL seviyesinde kalacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
