MSÜ SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ

Adaylar MSÜ başvurularının tamamladıktan sonra 700 TL olan sınav ücretini yatırabilecek.

Bu doğrultuda adaylar kılavuzda belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süreci içinde sınav ücretini yatırabilecekler.

Sınav ücreti ödemesi için son gün 30 Ocak 2026.



2026-MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ