        Haberler Bilgi Gündem 2026 MSÜ sınavı başvuruları bugün başladı: MSÜ sınav başvurusu nasıl, nereden yapılır? ÖSYM MSÜ başvuru ekranı

        2026-MSÜ sınav başvuruları başladı! MSÜ sınav başvurusu nereden, nasıl yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak bugün itibarıyla başladı. Başvuru sürecini kaçırmak istemeyen adaylar ÖSYM sınav takvimini yakından takip ediyor. Bu kapsamda "MSÜ sınav başvuruları nasıl, nereden yapılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ÖSYM başvuru ekranı ile 2026-MSÜ sınavı hakkında detaylar...

        Giriş: 05.01.2026 - 17:25 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:25
        MSÜ sınavı başvuruları bugün itibarıyla başladı. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavı başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, MSÜ sınav başvuruları nereden, nasıl yapılacak, başvuru şartları neler? 2026 ÖSYM başvuru ekranı ile MSÜ sınavı hakkında ayrıntılar haberimizde...

        MSÜ SINAV BAŞVURULARI BAŞLADI

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 5 Ocak itibarıyla başladı.

        2026-ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ başvuruları 5 Ocak - 29 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        MSÜ SINAV BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

        Adaylar, MSÜ sınav başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek.

        Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar ise geç başvuru günü olan 3 Şubat 2026 tarihinde başvuru yapabilecek.

        ÖSYM MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

        MSÜ sınavı 01 Mart 2026 tarihinde gerçekleşecek.

        MSÜ SINAV ÜCRETİ ÖDEMESİ

        Adaylar MSÜ başvurularının tamamladıktan sonra 700 TL olan sınav ücretini yatırabilecek.
        Bu doğrultuda adaylar kılavuzda belirtilen bankalardan birine ya da ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süreci içinde sınav ücretini yatırabilecekler.

        Sınav ücreti ödemesi için son gün 30 Ocak 2026.

        2026-MSÜ KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

        Harp Okulları için 2026-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen adaylar, askeri okullara yerleştirilmeyecek.

        Bu kapsamda 2026-MSÜ sınavı puanları yalnızca adayların seçim aşamalarına çağrı işlemlerinde kullanılacak ve yerleştirme işlemlerinde YKS puanı dikkate alınacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
