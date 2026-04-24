MSÜ tercih sonuç tarihi: MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sürecinde son günlere girilirken, adaylar işlemlerini tamamlamak için kalan zamanı değerlendirmeye başladı. 2026 yılına ait tercih sonuçlarının, başvuru sürecinin sona ermesinin ardından Milli Savunma Üniversitesi tarafından açıklanması bekleniyor. Yerleştirmelerde adayların sınav puanları, tercih listeleri ve kontenjan durumu etkili rol oynayacak. Bu nedenle adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihe dair yapılacak resmi açıklamaları dikkatle izliyor. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.
MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
MSÜ tercih başvuruları, adaylar tarafından https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak önceki yılların takvimi incelendiğinde, 2025 yılında tercih sürecinin 24 Mart’ta başlayıp 21 Nisan’da tamamlandığı ve sonuçların 24 Haziran’da ilan edildiği görülüyor. Bu örnek doğrultusunda, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da benzer şekilde Haziran ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.
MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart’ta başlayan tercih süreci, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59 itibarıyla tamamlanacak. Bu saatten sonra sistem kapanacak ve adaylar tercih işlemlerinde herhangi bir değişiklik ya da başvuru yapamayacak.