2026 MSÜ tercihleri: MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihleri nereden yapılır?
Milli Savunma Üniversitesi'nde Mart ayında başlayan tercih süreci sona yaklaşırken, adaylar için geri sayım başladı. 2026 MSÜ tercih takvimi ve son başvuru tarihine ilişkin detaylar yakından takip ediliyor. Açıklanacak tercih sonuçları, adayların hangi okullarda eğitim göreceğini belirleyecek olmasının yanı sıra, gelecekteki kariyer planlarını da doğrudan şekillendirecek. Peki, MSÜ tercihleri son gün ne zaman? MSÜ tercihleri nereden yapılır?
MSÜ TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?
Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için 25 Mart’ta başlayan tercih dönemi, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek. Bu tarihten sonra adayların tercih işlemleri kabul edilmeyecek.
MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?
MSÜ tercih başvuruları, adaylar tarafından https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.