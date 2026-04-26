2026 Nisan ayı TÜİK enflasyon beklentisi: Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Nisan ayı enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak veriler öncesinde piyasa beklentileri ve ekonomist tahminleri netleşmeye başladı. Milyonlarca kişi Mayıs ayı başında duyurulacak resmi verilere odaklanırken, özellikle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tarafındaki değişim sinyalleri yakından izleniyor. Peki, enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
TÜİK NİSAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verileri her ayın başında duyuruyor. Normalde ayın 3’ünde açıklanan rakamlar, Mayıs 2026’da bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da yayımlanacak. Böylece yılın dördüncü enflasyon verisi açıklanmış olacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Nisan ayı enflasyon beklentileri netleşmeye başladı. 2026’nın Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84 olarak ölçülürken, Şubat’ta yüzde 2,43’e, Mart’ta ise yüzde 1,94’e geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan anket sonuçları da piyasanın enflasyon beklentilerine ışık tuttu. Nisan ayında aylık enflasyon oranının yüzde 2,93 olması beklenirken mayıs ayında yüzde 1,82 tahmin ön plana çıktı.
MEMUR, EMEKLİ VE KİRA ARTIŞ ORANLARI NETLEŞİYOR
Memur, emekli ve kira artışları için kritik veri yaklaşıyor. 4 Mayıs’ta açıklanacak Nisan enflasyonu, milyonların gelirini doğrudan etkileyecek. Yılın ilk üç ayında oluşan enflasyon farkına bu veri de eklenecek ve zam hesaplamalarında önemli bir aşama tamamlanacak. Ayrıca iş yeri kiralarında uygulanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi ortalaması da bu açıklamayla netleşecek.