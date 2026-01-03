2025 yılı temettü takvimi açısından oldukça yoğun geçti. Bu yıl da yatırımlarına devam etmek isteyenler 2026 planlarını yapmaya başlarken, Ocak ayına dair temettü takvimi de oluşmaya başladı. Şu ana kadar dört firmanın temettü tutarı ve ödeme tarihi belli oldu. İşte, 2026 Ocak temettü takvimi