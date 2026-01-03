2026 Ocak temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket temettü ödemesi yapacak?
2025 yılında temettü dağıtımları yatırımcılar açısından hareketli bir seyir izledi. Yeni yılda da temettü gelirini odağına alan yatırımcılar, 2026 yılına yönelik stratejilerini şekillendirirken Ocak ayına ilişkin takvim netleşmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket temettü miktarı ve ödeme tarihlerini duyurdu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair detaylar…
Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
BIST kodu: ENKAI
Temettü tutarı: 0,7083 TL
Tarihi: 14.01.2026
Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
BIST kodu: OSMEN
Temettü tutarı: 0,0213 TL
Tarihi: 28.01.2026