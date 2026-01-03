Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak ayında temettü verecek hisseler ile temettü ödemeleri kaç lira olacak, hangi şirketler veriyor, ne zaman hesaba yatar?

        2026 Ocak temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket temettü ödemesi yapacak?

        2025 yılında temettü dağıtımları yatırımcılar açısından hareketli bir seyir izledi. Yeni yılda da temettü gelirini odağına alan yatırımcılar, 2026 yılına yönelik stratejilerini şekillendirirken Ocak ayına ilişkin takvim netleşmeye başladı. Açıklanan bilgilere göre şu ana kadar dört şirket temettü miktarı ve ödeme tarihlerini duyurdu. İşte, 2026 Ocak ayı temettü takvimine dair detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2026 - 12:48 Güncelleme: 03.01.2026 - 12:48
        1

        2025 yılı temettü takvimi açısından oldukça yoğun geçti. Bu yıl da yatırımlarına devam etmek isteyenler 2026 planlarını yapmaya başlarken, Ocak ayına dair temettü takvimi de oluşmaya başladı. Şu ana kadar dört firmanın temettü tutarı ve ödeme tarihi belli oldu. İşte, 2026 Ocak temettü takvimi

        2

        Şirket: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 14.01.2026

        3

        Şirket: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0213 TL

        Tarihi: 28.01.2026

        4

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 16.02.2026

        5

        Şirket: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 15.04.2026

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
