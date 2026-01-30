Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi 2026 Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon tahmini ne yönde?

        2026 Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası enflasyon tahmini ne yönde?

        Ocak enflasyonu için geri sayım başladı. Yılın ilk verileri açıklandığında, 6 aylık ekonomik tabloya dair ilk rakamlar da belli olmuş olacak. Bununla beraber, TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. 72 katılımcıyla yapılan ankete göre; geçen ay yüzde 3,44 olarak öngörülen ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'ya yükseldi. Peki, 2026 Ocak enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 30.01.2026 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜİK yılın ilk enflasyon verilerini açıklayacak. Konuya dair 72 katılımcıyla anket yapan Merkez Bankası 12 ve 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahminlerinde düşüşe gitti ancak TÜFE'de artış beklentisi kaydedildi. Peki, Ocak enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası enflasyon öngörüleri nedir?

        2

        2026 OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK, 2026 Ocak enflasyon verilerini 3 Şubat Salı günü saat 10.00'da açıklayacak.

        3

        2025 ARALIK ENFLASYONU OLDU?

        2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre enflasyon, aralıkta aylık bazda yüzde 0,89, yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

        4

        TCMB OCAK AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYIMLANDI

        TCMB'nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 3,44 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi.

        5

        TÜFE'DE ARTIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,35'ten yüzde 22,20'ye, 24 ay sonrası için de yüzde 17,45'ten yüzde 16,94'e düştü. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,1693, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 51,8879 oldu.

        Bir önceki anket döneminde 25,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,6 milyar dolara çıkarken, gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi 29,5 milyar dolar oldu.

        6

        CARİ YIL İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,9

        Ankette, cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,9'da sabit kalırken, gelecek yıl için ise yüzde 4,3 oldu.

        Ocakta TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36,5, ikinci toplantı beklentisi yüzde 35,11 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33,80 oldu.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 26,96'ya düştü.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        ATO'dan 'yeşil pasaport' önerisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        NYT: İran nükleer programını büyük ölçüde ilerletmedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık