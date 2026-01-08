Ocak ayı halka arz takvimi yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Meysu Gıda talep toplama sürecinin tamamlarken, Formül Plastik ve Metal Sanayi ve Z GYO son talep toplama gününe girdi. Peki, hangi şirket kaç lot verecek, fonu nasıl kullanacak?