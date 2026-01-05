Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam 2026 Ocak zammına göre Mühendis zammı ne kadar oldu? Yeni mühendis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        2026 Ocak zammına göre Mühendis zammı ne kadar oldu? Yeni mühendis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

        Aralık enflasyon oranına göre memur maaşları belli olurken mühendis maaşı merak ediliyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon verileriyle birlikte meslek gruplarında maaşlar güncellendi. Mesleğe yeni başlayacak olanlar veya mühendislik mesleğinde olan vatandaşlar güncel mühendis maaşının ne kadar olduğu açıklandı. Peki 2026 Ocak zammına göre yeni mühendis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, zamlı mühendis maaşı

        Giriş: 05.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:14
        TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 yılı memur maaş zam oranı netleşti. Bu oran, hem mühendis hem de diğer memur maaşlarını etkiledi. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Peki Ocak zammı sonrası mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2026 Mühendis zammı maaşları!

        MÜHENDİS MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

        8/1 derecesindeki mühendis maaşı 67.758 TL iken yeni zam oranıyla birlikte 81.200 TL olacak.

        MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

        Memurların yakından takip ettiği Aralık ayı enflasyon oranları, 5 Ocak Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından ocak ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 12,19, emekli memur aylıklarına ve memur maaşlarına ise yüzde 18,60 oranında zam yapılacak

        SSK ve BAĞ-KUR maaş zammı %12,19

        Memur ve emekli memur maaş zammı %18,60

