2026 Ocak zammına göre Mühendis zammı ne kadar oldu? Yeni mühendis maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK’in açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2026 yılı memur maaş zam oranı netleşti. Bu oran, hem mühendis hem de diğer memur maaşlarını etkiledi. SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak ayı zammı %12.19 oldu. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak gerçekleşti. Peki Ocak zammı sonrası mühendis maaşı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2026 Mühendis zammı maaşları!