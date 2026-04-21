2026 ÖSYM DGS sınav takvimi: DGS başvuru tarihi ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?
Binlerce öğrenci için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) heyecanı başladı. Eğitim hayatlarını doğrudan etkileyecek bu sınav için gündemi yakından takip eden adaylar, DGS başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Peki DGS başvuru tarihi ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı? Detaylar haberimizde.
DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci için takvim netleşti. Buna göre adaylar, başvurularını 15 Mayıs itibarıyla yapmaya başlayabilecek. Başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek ve 2 Haziran tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında başvurularını tamamlamayan adaylar ise sınava katılım hakkını kaybedebilecek. Bu nedenle adayların, işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.
DGS SINAV TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre sınav, 19 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, bu önemli günde sınav merkezlerinde ter dökecek ve elde edecekleri sonuçlarla lisans programlarına geçiş yapma fırsatı yakalayacak.