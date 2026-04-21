2026 ÖSYM DGS sınav takvimi: DGS başvuru tarihi ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?

DGS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci için takvim netleşti. Buna göre adaylar, başvurularını 15 Mayıs itibarıyla yapmaya başlayabilecek. Başvuru işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek ve 2 Haziran tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında başvurularını tamamlamayan adaylar ise sınava katılım hakkını kaybedebilecek. Bu nedenle adayların, işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları önem taşıyor.